DJ Zurich Insurance bestätigt mittelfristige Ziele

Von Elena Vardon

DOW JONES--Die Zurich Insurance Group sieht sich auf Kurs für ihre mittelfristigen Ziele bis 2027. Der Versicherer strebt ein durchschnittliches Wachstum des Kerngewinns pro Aktie von mehr als 9 Prozent pro Jahr an, eine Kernkapitalrendite von über 23 Prozent und kumulierte Barüberweisungen von mehr als 19 Milliarden US-Dollar im gesamten Zeitraum. Der Plan konzentriert sich auf die Beschleunigung des Wachstums in vier Bereichen: Spezialversicherungen, Mittelstand, Privatkunden und bei Farmers, der hundertprozentigen Tochtergesellschaft in den USA.

Der Schweizer Versicherer, der sich seit einem Jahr in der Umsetzung seines Dreijahresplans befindet, informiert am Dienstag Investoren über den Geschäftsverlauf und die Ziele für die kommenden Jahre.

