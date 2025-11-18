Gütersloh (ots) -- Umsatz von 13,5 Mrd. Euro nach neun Monaten- Organisches Umsatzwachstum von 1,9 Prozent- Investitionen von 1,3 Mrd. Euro in Boost-Strategie in 2025Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann wuchs in den ersten neun Monaten des Jahres weiter.Im Ausweis lag der Konzernumsatz von Bertelsmann in der Berichtsperiode bei 13,5 Mrd. Euro (VJ: 13,4 Mrd. Euro) und damit um 0,8 Prozent über dem Vorjahr. Das organische Wachstum belief sich auf 1,9 Prozent. Zu diesem Wachstum trugen insbesondere die Bereiche Penguin Random House, Arvato Group, Bertelsmann Education Group und Bertelsmann Investments bei.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Die Monate Januar bis September 2025 verliefen für uns in einem herausfordernden Umfeld insgesamt erfreulich. Wir verzeichneten ein weiteres organisches Wachstum, insbesondere in unseren Buchverlags-, Dienstleistungs- und Bildungsgeschäften sowie in den neuen Geschäften von Bertelsmann Investments. Unsere Boost-Investitionen beliefen sich in den ersten neun Monaten auf rund 1,3 Milliarden Euro und werden bis Ende 2026 insgesamt etwa 8 Milliarden Euro erreichen. Unsere breite Aufstellung über Geschäfte und Regionen hinweg erweist sich in unsicheren Zeiten zunehmend als großer strategischer Vorteil. Für 2025 erwarten wir erneut ein Konzernergebnis von mehr als 1 Milliarde Euro."Highlights aus den Divisionen:Die Streaming-Umsätze der RTL Group (RTL+ in Deutschland und Ungarn sowie M6+ in Frankreich) wuchsen im Berichtszeitraum um 27 Prozent, getragen von der wachsenden Anzahl an Abonnements, höheren Abo-Preisen in Deutschland sowie höheren Werbeerlösen in Deutschland und Frankreich. Die Anzahl der zahlenden Streaming-Abonnent:innen stieg um 17 Prozent auf 7,6 Millionen. Im September 2025 startete der französische Entertainer Cyril Hanouna sein neues Format auf W9, was zu den zweitbesten Zuschauermarktanteilen des Senders in einem September führte. Fremantle produzierte unter anderem die neuen Formate Pandora's Box und The Monster of Florence. Im Juni 2025 gab die RTL Group die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung für den Erwerb von Sky Deutschland (DACH) bekannt. Die Transaktion wird zwei der bekanntesten Medienmarken in der DACH-Region mit rund 11,5 Millionen zahlenden Abonnenten vereinen. Sie steht unter dem Vorbehalt der regulatorischen Freigabe der Europäischen Kommission, mit der die RTL Group im ersten Halbjahr 2026 rechnet. Im September 2025 genehmigte die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich die geplante Übernahme und äußerte keine Bedenken hinsichtlich der Medienvielfalt.Penguin Random House verzeichnete zahlreiche Verlagserfolge in verschiedenen Kategorien. Zu den meistverkauften Titeln nach neun Monaten 2025 gehörte unter anderem "The Let Them Theory" von Mel Robbins, "Ein wunderschönes wildes Leben" (Originaltitel: Great Big Beautiful Life) von Emily Henry sowie James Clears Dauerbestseller "Die 1%-Methode - Minimale Veränderung, maximale Wirkung" (Originaltitel: Atomic Habits). Zu den neuen Highlights des dritten Quartals zählten Dan Browns lang erwarteter Roman "The Secret of Secrets", der sich rasch zu einem der Bestseller des Jahres entwickelte, sowie "Alchemised", das viel beachtete Debüt von SenLinYu. Alchemised verkaufte sich allein in Nordamerika in der ersten Woche über 300.000 Mal in verschiedenen Formaten und zählt damit zu den erfolgreichsten Debütromanen für Erwachsene aller Zeiten. Der Nobelpreis für Literatur wurde an László Krasznahorkai verliehen, der von Penguin Random House in Brasilien über Companhia das Letras und in Portugal über Grupo Editorial veröffentlicht wird.BMG machte die bislang größte Einzelkatalogakquisition und sicherte sich den Musikkatalog des Country-Superstars Jason Aldean als Teil einer Musikrechtesammlung mit über 1.000 Songs von 23 Künstler:innen und Songwritern. Seit dem Start des Bertelsmann-Boost-Programms im Jahr 2021 hat BMG insgesamt mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar in Musikrechte investiert. BMG schloss zudem einen mehrjährigen US-Verlags-Lizenzvertrag mit Spotify, der BMG-Songwriter direkter am Wachstum des Streaming-Marktes beteiligt.Die Dienstleistungsgeschäfte der Arvato Group wuchsen weiter dynamisch.So baute Arvato seine Dienstleistungen in dem schnell wachsenden Segment der Rechenzentrumslogistik deutlich aus. Der Finanzdienstleister Riverty nahm eine KI-gestützte Kundenservice-Plattform in Betrieb, die die Kommunikation mit Verbraucher:innen optimiert. Arvato Systems erweiterte sein Know-how und sein Angebot im Bereich der digitalen Souveränität.Bertelsmann Marketing Services stand aufgrund schwieriger Marktbedingungen vor diversen Herausforderungen. Während die Umsätze im Bereich Digital Marketing insbesondere aufgrund des Verlusts eines Ankerkunden bei der DeutschlandCard und der zurückhaltenden Nachfrage von werbetreibenden Unternehmen zurückgingen, entwickelten sich die Buchdruckgeschäfte in Deutschland insgesamt positiv. Die Agenturgruppe Territory trieb die umfassende Neuausrichtung der Geschäfte voran.Die Bertelsmann Education Group verzeichnete erneut eine gute Geschäftsentwicklung im Bereich Fort- und Weiterbildung und Compliance Management im US-Gesundheitswesen bei Relias sowie in der Ausbildung von Ärzt:innen in Brasilien bei Afya. Im Mai 2025 schloss Afya die Übernahme von Faculdade Masterclass Ltda. ("Faculdade Única de Contagem") ab, wodurch sich die Zahl der Medizinstudierenden bei Afya auf mehr als 25.000 erhöhte.Bertelsmann Investments hielt Ende September weltweit 313 Beteiligungen an Unternehmen und Fonds und tätigte seit Jahresbeginn 32 Neu- und 19 Folgeinvestitionen. Darunter waren eine Neuinvestition in das indische Fresh-Commerce-Startup Handpickd sowie eine Folgeinvestition in die Social-Commerce-Plattform Rozana, die die Lieferung von Waren des täglichen Bedarfs im ländlichen Indien betreibt. Bei Bertelsmann Next wuchs insbesondere das Mobile-Ad-Tech-Unternehmen AppLike weiter stark.Rolf Hellermann, Finanzvorstand von Bertelsmann, sagte: "Für das Gesamtjahr 2025 rechnen wir mit einem stabilen Umsatz und einem moderat rückläufigen Operating EBITDA adjusted, insbesondere aufgrund des schwächeren US-Dollars, des Wegfalls der Umsatz- und Ergebnisbeiträge von RTL Nederland ab der zweiten Jahreshälfte sowie des deutlichen Rückgangs der TV-Werbemärkte in Deutschland und Frankreich."Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. www.bertelsmann.de