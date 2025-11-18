DJ EUREX/DAX-Futures im Abwärtstrend - Hedging bis zu Nvidia-Zahlen

DOW JONES--Weiter abwärts geht es am Dienstagmorgen mit den DAX-Futures. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 08.25 Uhr 246,0 Punkte auf 23.279,0. In den Handel gegangen war er mit 23.516,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.525,0 und das -tief bei 23.197,0 Punkten. "Der Abwärtstrend ist etabliert und wird jetzt auch mit Volumen untermauert", sagt ein Händler. Der Umsatz von bereits über 3.000 Kontrakten sei für die Uhrzeit hoch. Damit werde auch ein Bruch der 23.000er-Marke wahrscheinlicher. "Bis zu den Nvidia-Zahlen dürfte das Hedging in Europa überwiegen", so der Händler. Bei guten Daten des KI-Giganten könnte dann allerdings am Donnerstagmorgen eine Eindeckungswelle erfolgen.

November 18, 2025

