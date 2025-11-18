NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Richemont von 190 auf 200 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe nach den Zahlen für das vergangene Geschäftshalbjahr seine Umsatzschätzung für den Luxusgüterkonzern angehoben, für das operative Ergebnis (Ebit) und das Ergebnis je Aktie aber gesenkt, schrieb Luca Solca am Dienstag. Die niedrigeren Bruttomargen würden durch einen besseren operativen Hebel aber teilweise kompensiert./rob/gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 06:15 / UTC





ISIN: CH0210483332





