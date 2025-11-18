© Foto: Richard Drew - AP

Der Sell-off hat den Markt fest im Griff. Der VIX steigt zweistellig, der Fear-&-Greed-Index signalisiert extreme Angst und die Futures rutschen weiter ab.Die Woche begann mit einem deutlichen Risikoabbau an den Märkten. Am Montag rutschten Aktien und Bitcoin ab, während die Nervosität vor zwei Terminen zunahm: den Quartalszahlen von Nvidia am Mittwoch und dem wegen des Government Shutdowns stark verzögerten Arbeitsmarktbericht für September, der am Donnerstag erwartet wird. Der Dow verlor 557 Punkte, der S&P 500 fiel um 0,92 Prozent, der Nasdaq um 0,84 Prozent. Besonders auffällig war der Sprung beim Volatilitätsindex VIX, der um 13 Prozent stieg und damit den höchsten Stresspegel seit …