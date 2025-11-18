Die Deutsche Bank hat auf einem Investorentag in London neue Eigenkapital-Renditeziele verkündet. An der Börse kam das nicht gut an, die Aktie ging auf Talfahrt. Die Hintergründe. Die Deutsche Bank hat am Montag neue Strategie- und Renditeziele verkündet: So soll bis zum Jahr 2028 die Eigenkapitalrendite von zehn (2025) auf 13 Prozent steigen. Das war zwar mehr, als Analysten erwartet hatten, die Börse reagierte aber dennoch enttäuscht. Die Aktie verlor danach fast vier Prozent auf 30,80 Euro. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...