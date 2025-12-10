© Foto: Dall-E

Selbst wenn der Absatz von Elektrofahrzeugen im nächsten Jahr enttäuschend ausfällt, könnte Teslas Aktie für Anleger dennoch gute Renditen liefern.Das sagen Analysten der Deutschen Bank, die in einer Analyse vom Dienstag über den Ausblick der Autohersteller, die Chancen des Unternehmens im Bereich der künstlichen Intelligenz hervorhob. "Auch wenn das Automobilgeschäft von Tesla 2026 hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte, glauben wir, dass der Fokus verstärkt auf der Expansion des Robotaxi-Geschäfts sowie auf den Entwicklungen im Bereich humanoider Roboter liegt", schreiben die Analysten. Die Deutsche-Bank-Analysten nannten Tesla als einen ihrer Top-Picks für den US-Automobilsektor - …