Zürich - Die nagenden Zweifel am Zinskurs in den USA hinterlassen am Dienstag ihre Spuren an den Finanzmärkten weltweit. Auch der Schweizer Aktienmarkt kann sich der nervösen Stimmung nicht entziehen, spielt aber seine defensiven Qualitäten aus. Zum Wochenbeginn hatten die Kurse an der Wall Street deutlich nachgegeben. Auch in Asien waren die Kurstafeln teils tiefrot, der Bitcoin schrammte unter die Marke von 90'000 Dollar und auch Gold lockte keine ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.