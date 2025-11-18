Zürich - Die Fondsleitung PROCIMMO SA hat erfolgreich rund CHF 43 Millionen für das Teilvermögen «Residential PK» der Procimmo Real Estate SICAV aufgenommen. Die Zeichnungsfrist dauerte vom 03.11.2025 bis zum 14.11.2025 und die Liberierung der neuen Aktien wird am 21.11.2025 erfolgen. Die aufgenommenen Mittel entsprechen der Ausgabe von 284'079 neuen Aktien, wodurch sich die Gesamtzahl der ausstehenden und von den Anlegern gehaltenen Aktien auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
