Mitteilung der DN Deutsche Nachhaltigkeit AG:
Deutsche Nachhaltigkeit hat Sachkapitalerhöhung und Gang an die Börse von SUSMATA erfolgreich begleitet- Sachkapitalerhöhung im Volumen von 80 Mio. Euro und Notiz von SUSMATA an der Börse Düsseldorf - SUSMATA entwickelt, produziert und vermarktet innovative, biologisch abbaubare Materialien auf Basis von Pflanzenabfällen mit hochgradig positivem ökologischem Fußabdruck - Anwendungsbereiche u. a. vegane Lederersatzstoffe ohne Plastikanteil für die Mode, Einrichtungsbereich und Autoindustrie, biobasierte Kunststoffe und Verpackungen - Eigene patentierte Technologieplattform und stetig wachsende Kundenbasis - Deutsche Nachhaltigkeit wird SUSMATA langfristig auch als Aktionärin begleiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
