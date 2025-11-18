Mitteilung der DN Deutsche Nachhaltigkeit AG:

Deutsche Nachhaltigkeit hat Sachkapitalerhöhung und Gang an die Börse von SUSMATA erfolgreich begleitet

- Sachkapitalerhöhung im Volumen von 80 Mio. Euro und Notiz von SUSMATA an der Börse Düsseldorf

- SUSMATA entwickelt, produziert und vermarktet innovative, biologisch abbaubare Materialien auf Basis von Pflanzenabfällen mit hochgradig positivem ökologischem Fußabdruck

- Anwendungsbereiche u. a. vegane Lederersatzstoffe ohne Plastikanteil für die Mode, Einrichtungsbereich und Autoindustrie, biobasierte Kunststoffe und Verpackungen

- Eigene patentierte Technologieplattform und stetig wachsende Kundenbasis

- Deutsche Nachhaltigkeit wird SUSMATA langfristig auch als Aktionärin begleiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...