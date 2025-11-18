© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

Trip.com überrascht mit einem massiven Gewinnsprung und übertrifft die Analystenerwartungen deutlich. Auch der Umsatz liegt über den Erwatungen. An der Nasdaq legt die Aktie nachbörslich zu. Die Details. Der singapurische Online-Reisegigant Trip.com meldete für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn von 3,87 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die Markterwartung bei Weitem. Analysten hatten lediglich mit 1,15 US-Dollar gerechnet. Im Vorjahresquartal waren es 1,25 US-Dollar. Damit übertraf das Unternehmen die Konsensschätzungen so deutlich wie selten zuvor. Auch beim Umsatz lief es rund. Trip.com erzielte Erlöse von umgerechnet 2,6 Milliarden US-Dollar und lag damit knapp 1,4 Prozent …