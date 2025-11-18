Die Wüstenrot Bausparkasse und die ERGO haben ihre bestehende Kooperation verlängert. Außerdem soll die Zusammenarbeit bei der Vermittlung von Baufinanzierungen weiter ausgebaut werden: Wüstenrot wird künftig exklusiver Partner der ERGO für das private Baufinanzierungsgeschäft. Die Wüstenrot Bausparkasse AG und die ERGO Beratung und Vertrieb AG haben ihre Kooperation, die im Bausparbereich mehr als 15 Jahre zurückreicht, um weitere fünf Jahre ausgedehnt. Beide Partner hoben im Zuge der Vertragsverlängerung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
