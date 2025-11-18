Am Montag begann die Luftfahrtmesse Dubai AirShow. Und wie bei derartigen Anlässen üblich, werden medienwirksam Großaufträge über Flugzeug-Bestellungen verteilt. Gestern wurde bekannt, dass Emirates Großraumflieger vom neuen Typ Boeing 777-X bestellt, heute zieht Airbus gleich mit mehreren Aufträgen nach. Die Airbus-Aktie gibt im frühen Handel dennoch nach. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg bereits einen bevorstehenden Großauftrag für Airbus angedeutet. Am Montagabend sagte dann Bundeswirtschaftsministerin ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.