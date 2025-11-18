Vancouver, British Columbia, 17. November 2025 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) ("Neotech" oder "das Unternehmen") freut sich, die vorläufigen geochemischen Analyseergebnisse seines Erkundungsdiamantkernbohrprogramms in den Seltenerdmetall-("REE")-Karbonatiten auf dem Projekt TREO ("TREO") bekannt zu geben, das sich etwa 80 km nordöstlich von Prince George (British Columbia) in der Nähe des Wicheeda Lake im Cariboo Land District befindet. Das Unternehmen freut sich außerdem, die Ernennung von Herrn Justin Daley (P.Geo) und Herrn Cameron McDonald in das Board of Directors bekannt zu geben, die Herrn Robert Krause ersetzen, der weiterhin als Berater tätig sein wird. Das Unternehmen dankt Herrn Krause für seine langjährigen Bemühungen als ein Direktor.

Neue Ernennungen

Herr Daley ist professioneller Geologe und CEO von Made in America Gold Corp. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung und eine Erfolgsbilanz in der disziplinierten Kapitalverwendung und der entdeckungsorientierten Wertschöpfung. Er war Gründungsgeologe und zuletzt Chief Executive Officer von VR Resources Ltd., dem Verkäufer des Projekts Hecla-Kilmer, und leitete die Bohrprogramme, die zur ursprünglichen Entdeckung der REE-Mineralisierung führten. Er hat einen B.Sc. in Geologie von der Queen's University, einen M.Sc. in angewandter Mineralexploration von der Laurentian University und absolvierte eine Führungskräfteausbildung mit Schwerpunkt auf Datenanalyse und KI in der Wirtschaft an der Harvard Business School.

Als Gründer und CEO der Macam Group of Companies, die sich auf Kapitalmärkte, M&A, Bankwesen, Finanzmanagement und -betrieb für über 80 börsennotierte und private Unternehmen spezialisiert hat, bringt Herr MacDonald über 20 Jahre Erfahrung mit börsennotierten Unternehmen auf dem Kapitalmarkt mit. Herr MacDonald ist derzeit Chairman von Aurwest Resources Corp. (CSE: AWR), Direktor von Copper Quest Exploration (CSE: CQX), Direktor von Pacific Bay Minerals (TSXV: PBM) und von New Energy Metals Corp. (TSXV: ENRG) und fungiert als Investor und Mitglied im Board of Directors in mehreren anderen Unternehmen.

Das Unternehmen wird sowohl Herrn Daley als auch Herrn MacDonald Aktienoptionen gewähren.

Jeder neue Direktor erhält 250.000 Aktienoptionen mit einem Ausübungspreis von 0,35 $ und einer Laufzeit von drei Jahren. Die Optionen werden sofort unverfallbar.

Ergebnisse der TREO-Bohrungen:

Im Jahr 2025 brachte Neotech vier Bohrungen nieder, um die früheren Arbeiten im Rahmen des Projekts Carbo zu ergänzen, die Canadian International Minerals Ltd. ("CIML") im Jahr 2010 auf dem Konzessionsgebiet durchgeführt hatte. Die alten Bohrungen, die CIML im Rahmen früherer Explorationskampagnen niedergebracht hatte, bildeten zusammen mit Neotechs jüngsten Feldarbeiten in den Jahren 2023 und 2024, die Boden- und Gesteinsprobenahmen umfassten, die Grundlage für die im Jahr 2025 abgebohrten Ziele. Die Bohrungen im Jahr 2025 (siehe Karte Abbildung 1) wurden konzipiert, um nach Abschnitten mit Gesamt-Seltenerdmetalloxiden ("TREO") innerhalb des am Wicheeda Lake vorkommenden alkalischen intrusiven Karbonatitkomplexes zu suchen. Damit soll ermittelt werden, ob die Karbonatitsysteme, die im benachbarten Konzessionsgebiet von Defense Metals unmittelbar westlich des Konzessionsgebietes von Neotech festgestellt wurden (NI 43-101-konformer technischer Bericht von Defense Metals zur Vormachbarkeitsstudie für Wicheeda, 4. April 2025: Bericht 2025 von Defense Metals zu Wicheeda), sich auch bis in das Konzessionsgebiet von Neotech erstrecken, wie dies durch die Gravitations- und Magnetikuntersuchungen angezeigt wird.

Alle vier Bohrungen durchteuften gemischte Karbonatite und Dolomite, die mit Schiefern und Phylliten wechsellagern, wobei eine sichtbare Seltenerdmetallmineralisierung beobachtet wurde. Im Rahmen des Programms wurden 4 Bohrungen an 3 verschiedenen Standorten mit einer Gesamtlänge von 991 m niedergebracht. Die Bohrkernprotokollierung und Probenahme sind nun abgeschlossen, und die Analyseergebnisse wurden von Actlabs vorgelegt. Die neuen Standorte der Bohrungen mit den unten aufgeführten Analyseergebnissen sind auf Karte 1 dargestellt.

Alle vier niedergebrachten Bohrungen (siehe Karte unten) zeigten sichtbare Mineralisierungen in Abschnitten, die über das gesamte Bohrgebiet hinweg konsistent zu sein schienen. Zu den bemerkenswerten Abschnitten in allen Bohrungen gehören:

Highlights aus dem TREO-Bohrprogramm 2025

Bohrloch-Nr. ID Easting Northing Azimut Neigung von (m) bis (m) Mächtigkeit des Abschnitts (m) TREO* (%) Lithologie TR25-001 559255 6043452 180 -65 39 41 2 1,47 Karbonatit TR25-001 180 -65 145 147 2 2,32 Karbonatit TR25-001 180 -65 234 238 4 1,23 Karbo-Phyllit TR25-001 180 -65 266 270 4 1,66 Karbo-Phyllit TR25-002 559255 6043452 225 -65 58,5 60,5 2 3,22 Karbonatit TR25-002 225 -65 242 246 4 1,27 Karbo-Phyllit TR25-002 225 -65 268 270 2 2,28 Karbo-Phyllit TR25-003 558891 6043990 180 -65 36 38 2 3,39 Karbo-Phyllit TR25-003 180 -65 134 136 2 3,28 Karbo-Phyllit TR25-003 180 -65 184 186 2 1,25 Karbo-Phyllit TR25-004 558891 6043990 225 -65 34 36 2 2,49 Karbo-Phyllit TR25-004 225 -65 78 80 2 1,47 Karbo-Phyllit

Die Bewertung des Konzessionsgebietes wird fortgesetzt, und alle zusätzlichen mineralisierten Abschnitte, die während der Bewertung identifiziert werden, werden in nachfolgenden Pressemitteilungen bekannt gegeben.

Karte mit den neuen Bohrungen von Neotech Metals auf dem Projekt TREO im Jahr 2025

Methodik und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle ("QA/QC")

Die Bohrlöcher wurden in verschiedenen Neigungswinkeln niedergebracht; die analysierten Abschnitte stellen die gesamte Mächtigkeit des Bohrkerns dar. Das aus den Diamantbohrlöchern gewonnene Material wurde in Abständen von je zwei Metern beprobt, wobei der Kern in zwei Hälften geteilt wurde, woraus sich eine durchschnittliche Probengröße von 2-4 kg ergab. Eine Hälfte des Kerns wird an das Analyselabor geschickt, während die andere gemäß den Industriestandards und den Bestimmungen der Provinz British Columbia gelagert wird. Der ursprüngliche Kern wurde von Neotech-Mitarbeitern vor Ort protokolliert, fotografiert und beprobt.

Die verpackten und katalogisierten Proben wurden an die Einrichtung von Activation Laboratories Ltd. ("Actlabs") in Kamloops (British Columbia) zur Erstaufbereitung und endgültigen Analyse geliefert. Actlabs, ein unabhängiges geoanalytisches Labor, das nach den Normen ISO-IEC 17025:2017 und ISO 9001:2015 akkreditiert ist, zeichnete für die gesamte Probenaufbereitung und -analyse, auf die in diesem Bericht Bezug genommen wird, verantwortlich. Zusätzlich zu den internen QA/QC-Protokollen von Actlabs fügte Neotech Metals jeder zur Analyse eingereichten Charge seine eigenen Kontrollproben bei.

Qualitätskontrollproben, einschließlich Leer-, Doppel- und Standardproben (zertifizierte Referenzmaterialien/CRM), wurden in festgelegten Abständen in die Probenchargen gegeben. Bei allen Analysemethoden belief sich die Mindestanzahl an QA/QC-Proben auf einen prozentualen Anteil der Gesamtproben pro Bohrloch für CRM-Standard, Doppel- und/oder Leerproben. Daraus ergab sich eine Rate von 15 % QA/QC-Proben für den gesamten Datensatz pro Bohrloch. Die Verfahren wurden während der Probenahme, -aufbereitung und -analyse implementiert, um die Robustheit und Zuverlässigkeit der Analyseergebnisse zu gewährleisten. Die QA/QC-Daten wurden außerdem von einer unabhängigen dritten Partei geprüft, um die Gültigkeit der Datensätze sicherzustellen.

Alle hier gemeldeten Analyseergebnisse haben die interne QA/QC-Prüfung und Zusammenstellung bestanden. Alle Analyseergebnisse der Bohrkernproben wurden von Actlabs, einem zertifizierten Labor, bereitgestellt. Actlabs ermittelte die Konzentration der Seltenerdmetalle (REE) anhand einer Analysemethode, bei der vor der zweiten Stufe der Natriumperoxid-Schmelze und der induktiv gekoppeltem Plasma-Massenspektrometrie (ICPMS) ein Lithiumborat-Schmelzverfahren eingesetzt wurde. Der Gehalt der Oxide der wichtigsten Elemente wurde anhand des Lithiumborat-Analyseverfahrens und der optischen induktiv gekoppelten Plasma-Emissionsspektroskopie (ICP-OES) analysiert.

Laufende Bohrkampagne auf Hecla-Kilmer

Neotech Metals bohrt derzeit auf seinem Projekt Hecla-Kilmer, wobei zwei Bohrgeräte in Vollzeit im Einsatz sind. Ergänzende Arbeiten, darunter die Neuprotokollierung und Analyse historischer Bohrkerne von VR Resources, Untersuchungen mittels Bohrloch-Televiewer und geophysikalische Untersuchungen sowie grundlegende Wasser- und Umweltstudien, sind ebenfalls im Gange. Bis dato hat das Unternehmen im Jahr 2025 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von über 6.000 Meter niedergebracht, die sich auf die Definition und Abgrenzung mineralisierter Zonen konzentrierten. Die Zielsetzung ist die Erstellung einer ersten Ressourcenschätzung.

Unter Bezugnahme auf die Pressemitteilung des Unternehmens vom 31. Oktober 2025 teilt das Unternehmen mit, dass es weitere Vermittlungsprovisionen gezahlt hat. Die Provisionen umfassen insgesamt Barmittel von 59.755 $ und 170.728 Vermittler-Warrants, die denselben Bedingungen unterliegen, wie bereits angekündigt.

IM NAMEN DES BOARDS

Reagan Glazier, Chief Executive Officer und Direktor

Neotech Metals Corp.

Über Neotech Metals

Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Jurisdiktionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von Seltenerd- und Seltene-Metalle-Projekten, inklusive dem Projekt Hecla-Kilmer, welches sich in 20 km Entfernung des Wasserkraftwerks von Otter Rapids (180 MW) und von der aktiven Eisenbahnlinie Ontario Northway befindet, sowie seine Projekte TREO und Foothills in British Columbia. Alle drei Projekte befinden sich zu 100 % in Besitz des Unternehmens.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt. Jared Galenzoski, VP Exploration, P.Geo., und qualifizierter Sachverständiger, hat alle Daten und Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Kontaktinformationen

Reagan Glazier, CEO und Direktor

mailto:reagan@neotechmetals.com

+1 403-815-6663

*TREO (Total Rare-Earth Oxides, Gesamt-Seltenerdoxide) wurde verwendet, um die Ergebnisse in der Pressemitteilung auszudrücken. TREO wird durch Umrechnung der elementaren ppm in Seltenerdoxide unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors berechnet und ist die Summe von CeO2 + La2O3 + Pr6O11 + Nd2O3 + Sm2O3 + Eu2O3 + Gd2O3 + Tb4O7 + Dy2O3 + Ho2O3 + Er2O3 + Tm2O3 + Yb2O3 + Lu2O3 + Y2O3.

**PMREO (Permanent Magnet Rare-Earth Oxides) wurde verwendet, um die Ergebnisse in der Pressemitteilung auszudrücken. TREO wird durch Umrechnung der elementaren ppm in Seltenerdoxide unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors berechnet und ist die Summe von Pr6O11 + Nd2O3 + Tb4O7 + Dy2O3.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "wird", "wird sein" oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Eingangs aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, alle wichtigen Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

