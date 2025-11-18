EQS Stimmrechtsmitteilung: BayWa AG
Stimmrechtsmitteilung
Dieses Formular dient nur zu Informations- und Abstimmungszwecken. Ab dem 1. Juli 2020 sind Mitteilungen über Änderungen bedeutender Stimmrechtsanteile in elektronischer Form an die BaFin und die Gesellschaft zu übermitteln. Die elektronische Übermittlung einer Mitteilung an die BaFin hat über das MVP-Portal der BaFin zu erfolgen.
, .....................................
Datum, Unterschrift
18.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BayWa AG
|Arabellastraße 4
|81925 München
|Deutschland
|Internet:
|www.baywa.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2231742 18.11.2025 CET/CEST