FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.11.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 3966 (3660) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 690 (676) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 1090 (990) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1560 (1540) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 710 (650) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 330 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES M&G PRICE TARGET TO 310 (295) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 660 (600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1320 (1260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 172 (162) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1550 (1530) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 500 (540) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 3300 (3000) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 440 (400) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 810 (770) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 285 (280) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES KINGFISHER TARGET TO 285 (280) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 251 (254) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1191) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT CUTS OXFORD INSTRUMENTS TO 'ADD' (BUY) - PRICE TARGET 2300 (2200) PENCE - RBC CUTS GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 500 (520) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC STARTS ROLLS-ROYCE WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 1275 PENCE - SHORE CAPITAL CUTS ON THE BEACH GROUP TO 'HOLD' (BUY)
