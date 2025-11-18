Holosolis will im ostfranzösischen Hambach ein Werk mit fünf Gigawatt jährlicher Produktionskapazität errichten. Die vollständige Inbetriebnahme ist für das Jahr 2030 geplant. Holosolis treibt sein Gigafactory-Projekt in Sarreguemines-Hambach weiter voran. Nachdem das französische Photovoltaik-Unternehmen im September von Trinasolar die Erlaubnis erhalten hat, dessen Topcon-Zelltechnologie in der geplanten Fertigung zu nutzen, hat Holosolis nach eigenen Angaben nun mehr als 220 Millionen Euro an öffentlichen und privaten Mitteln eingeworben. Zu den Geldgebern gehören demnach langjährige Investoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
