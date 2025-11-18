Rotterdam/Zürich - In seinem Wirtschaftsausblick für 2026 mit dem Titel "Synchronisierte Verschiebung" erwartet Robeco einen seltenen, kurzzeitigen globalen Aufschwung, der an das Jahr 2017 erinnert, da nachlassende Handelsspannungen, ein sich erholender Produktionszyklus und verzögerte Auswirkungen der geldpolitischen Lockerung aufeinandertreffen. Trotz der anhaltenden Unsicherheit ist die Weltwirtschaft in der Lage, in Harmonie zu spielen - wenn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
