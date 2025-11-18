Bern - Die Post hat in den ersten neun Monaten per Ende September 2025 ein tieferes Betriebsergebnis von 183 Millionen Franken erzielt. Das sind 58 Millionen Franken weniger als in der Vorjahresperiode. Den Konzerngewinn konnte die Post bis Ende des dritten Quartals hingegen um 7 Millionen auf 193 Millionen Franken steigern, wie die Post am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Dies sei in erster Linie auf den Verkauf des Joint Ventures Yuh SA von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab