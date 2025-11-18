Die Green FOX Energy GmbH hat in Oberthal im Landkreis St. Wendel mit dem Bau eines Solarparks mit rund 7 Megawattpeak Leistung begonnen. Die Netzinbetriebnahme ist für das zweite Quartal 2026 geplant. Solarpark Oberthal unterstützt regionale StromerzeugungDer neue Solarpark Oberthal soll jährlich etwa 7.700 Megawattstunden Strom erzeugen. Nach Angaben des Unternehmens reicht das für mehr als 2.200 Haushalte. Zuständige Netzbetreiberin ist die VSE Verteilnetz GmbH."Unser neuer Solarpark in Oberthal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
