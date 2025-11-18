Fraport hat eine monatelange Rallye hinter sich. Bahnen sich jetzt Turbulenzen an, oder bricht die Aktie zeitnah aus?Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|70,85
|70,90
|13:16
|70,90
|70,95
|13:16
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:02
|Aktien Frankfurt: Dax sackt auf tiefsten Stand seit Juni
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Vorsichtige Anleger haben den Dax am Dienstag auf das tiefste Niveau seit Juni gedrückt. Die am Donnerstag erwarteten US-Arbeitsmarktzahlen werfen dabei weiter ihre Schatten voraus...
|11:54
|Fraport: Reißleine ziehen, abwarten oder zuschlagen?
|11:35
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fraport auf 'Neutral' - Ziel 77 Euro
| NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Neutral" belassen. Elodie Rall passte ihr Bewertungsmodell am Montagabend an die...
|11:18
|Goldman Sachs senkt Kursziel für Fraport-Aktie
|11:14
|FRAPORT AG bricht ein - für mich das Warnsignal des Tages!
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|FRAPORT AG
|71,20
|-6,75 %