CHAPTERS präsentierte auf unserer jüngsten "mwb inspired"-Konferenz die anhaltende operative Dynamik und die rasante Portfolioerweiterung. Die Gruppe ist seit Ende 2024 von 48 auf nunmehr rund 60 operative Gesellschaften gewachsen, während die pro forma Run-rates von 125 Mio. EUR/30 Mio. EBITDA auf rund 175 Mio. EUR/45 Mio. gestiegen sind. Die Größen der Transaktionen haben zugenommen, wobei Ziele mit einem EBITDA von 2 bis 5 Mio. EUR nun häufiger sind, während die Akquisitionsmultiplikatoren weiterhin bei etwa 6,5× bleiben. Trotz einer gegenwärtigen, sentiment-getriebenen Kompression der Marktmultiples von etwa 20% bei den Compounder-Peers bleibt unsere Sum-of-the-Parts-Bewertung unverändert und weist auf erhebliches Upside-Potenzial hin. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von 48,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/chapters-group-ag





© 2025 mwb research