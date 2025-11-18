Baidu rutscht in den größten Umsatzsturz seiner Geschichte und verbrennt Milliarden. Trotz neuer KI-Modelle droht der einstige KI-Vorreiter abzurutschen.Der chinesische Technologiekonzern Baidu erlebt den schwersten Umsatzrückgang seiner Firmengeschichte. Der Erlös fiel im dritten Quartal um 7 Prozent auf 31,2 Milliarden Yuan (rund 3,79 Milliarden Euro) und lag damit nur knapp über den Erwartungen. Zugleich rutschte das Unternehmen wegen umfangreicher Abschreibungen in einen Nettoverlust von 11,2 Milliarden Yuan (rund 1,35 Millarden Euro). Werbemarkt bricht weg - Konkurrenz wirbt Nutzer ab Der drastische Einbruch legt offen, wie stark Baidus Kerngeschäft unter Druck steht. Die Suchanzeigen …

