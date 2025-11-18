Seit dem Zwischenhoch im September hat die Xiaomi-Aktie belastet durch Margendruck im Smartphonegeschäft und Zweifeln am Ausbau der E-Autosparte mehr als 33 Prozent verloren. In den am Dienstag präsentierten Q3-Zahlen spiegelt sich davon jedoch wenig wider: Erstmals erzielt die EV-Sparte einen Gewinn, auch die Zahlen können sich sehen lassen.Der Umsatz steigt auf 113,1 Milliarden Yuan (rund 13,7 Milliarden Euro) und liegt damit leicht über den erwarteten 112,5 Milliarden Yuan. Gegenüber dem Vorjahr ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.