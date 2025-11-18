Rekorde bei Gewinn, Auslieferungen und Nutzerzahlen: Xiaomi hat ein starkes Quartal präsentiert. Trotzdem bleibt die Aktie schwach. Was ist da los?Xiaomi hat im dritten Quartal einen deutlichen Ergebnissprung erzielt und gleichzeitig einen wichtigen Meilenstein in seiner Elektroauto-Sparte erreicht. Der bereinigte Nettogewinn stieg um 80,9 Prozent auf 11,3 Milliarden Yuan (1,3 Milliarden Euro) und lag damit über den Analystenschätzungen. Der Umsatz wuchs um 22,3 Prozent auf 113,1 Milliarden Yuan, blieb jedoch leicht unter den Markterwartungen. Weltweit erreichte das Unternehmen im September 741,7 Millionen aktive Nutzer. Außerdem überschritt Xiaomis AIoT-Plattform erstmals die Marke von …

