Access Advance LLC, ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen für führende Videocodec-Patentpools, gab heute bekannt, dass Xiaomi dem HEVC Advance Patent Pool und dem VVC Advance Patent Pool als Lizenzgeber und Lizenznehmer beigetreten ist.

"Wir freuen uns sehr, Xiaomi in der Access Advance-Lizenzgemeinschaft willkommen zu heißen", sagte Peter Moller, CEO von Access Advance. "Die Beteiligung von Xiaomi an unseren HEVC- und VVC-Patentpools ist ein bedeutender Meilenstein in der Welt der Videocodec-Lizenzen. Der Beitritt zum HEVC Advance Patent Pool, der dem Unternehmen Zugang zu Zehntausenden von wesentlichen Patenten für den weit verbreiteten H.265-Standard verschafft, sowie seine Doppelrolle als Lizenzgeber und Lizenznehmer im VVC Advance Patent Pool beweisen sein Engagement für Innovation. Gleichzeitig verdeutlicht dies den Wert von Patentpools, die die Interessen der Inhaber und Anwender von Patenten in Einklang bringen. Darüber hinaus unterstreicht Xiaomi seine Unterstützung für die Bemühungen von Access Advance, eine Ein-Pool-Lösung für die Lizenzierung von Videocodecs anzubieten. Wir danken dem Xiaomi-Team für seine Professionalität und seinen Kooperationsgeist während des gesamten Prozesses."

Für Unternehmen, die sowohl unter HEVC Advance als auch unter VVC Advance lizenziert sind, bietet Access Advance das Multi-Codec Bridging Agreement (MCBA) an, eine Verwaltungsvereinbarung, die erheblich reduzierte Lizenzgebühren für Produkte ermöglicht, die beide Codecs enthalten. Dieser optimierte Ansatz vereinfacht die Lizenzverwaltung und bietet Anwendern, die mehrere Videostandards einsetzen, erhebliche Kosteneinsparungen.

"Wir freuen uns, den HEVC- und VVC-Patentpools von Access Advance als Lizenzgeber und Lizenznehmer beizutreten", sagte Na Wei, General Manager für Corporate Business Development und IP Strategy bei Xiaomi. "Diese Vereinbarung unterstreicht unser Engagement für ein ausgewogenes und nachhaltiges Innovationsökosystem. Xiaomi hat maßgeblich zur globalen Standardisierung beigetragen und seit unserer Gründung kontinuierlich stark in Forschung und Entwicklung investiert. Wir werden uns auch weiterhin bemühen, herausragende Produkte zu liefern und das Wohlergehen der Verbraucher zu verbessern, damit Menschen überall auf der Welt durch innovative Technologien ein besseres Leben führen können."

Die Beteiligung von Xiaomi an den HEVC- und VVC-Advance-Patentpools spiegelt das gemeinsame Interesse der Branche wider, ein vereinfachtes Lizenzierungsumfeld für Videocodecs zu fördern. Als einer der weltweit führenden Hersteller von Unterhaltungselektronik unterstützt Xiaomi mit diesem Schritt die kontinuierliche Entwicklung eines gesunden Videocodec-Ökosystems und erkennt die konstruktive Rolle des Pool-Lizenzierungsrahmens von Access Advance an, insbesondere im Hinblick auf eine umfassende Patentabdeckung, ein FRAND-basiertes Poolmodell und unabhängige Prüfungen der Patentwesentlichkeit für zentrale Videocodec-Standards.

Über Xiaomi: Xiaomi wurde im April 2010 gegründet und am 9. Juli 2018 am Main Board der Hongkonger Börse (1810.HK) notiert. Xiaomi ist ein Unternehmen für Unterhaltungselektronik und intelligente Fertigungstechnologie, dessen Schwerpunkt Smartphones und intelligente Hardware sind, die durch eine IoT-Plattform verbunden sind.

Mit der Vision "Freundschaft mit den Nutzer:innen schließen und das coolste Unternehmen für sie zu sein", strebt Xiaomi kontinuierlich nach Innovationen, einer erstklassigen Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Das Unternehmen stellt kontinuierlich faszinierende Produkte zu ehrlichen Preisen her, um allen Menschen auf der Welt ein besseres Leben durch innovative Technologie zu ermöglichen.

Xiaomi ist eines der führenden Smartphone-Unternehmen der Welt. Im Juni 2025 erreichte die Zahl der monatlich aktiven Nutzer ("MAU") weltweit 731,2 Millionen. Das Unternehmen hat außerdem die weltweit führende AIoT-Plattform (AI+IoT) für Verbraucher:innen geschaffen mit rund 989,1 Millionen intelligenten Geräten, die bis zum 30. Juni 2025 mit der Plattform verbunden waren (Smartphones, Tablets und Laptops nicht eingerechnet). Xiaomi-Produkte sind in mehr als 100 Ländern und Regionen der Welt erhältlich. Im Juli 2025 wurde Xiaomi zum siebten Mal in Folge in die Liste der Fortune Global 500 aufgenommen.

Über Access Advance: Access Advance LLC ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Verwaltung und das Management von Patentpools für die Lizenzierung unverzichtbarer Patente der wichtigsten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance bietet sowohl den Inhabern als auch Anwendern der Patente einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus.

Access Advance managt und verwaltet den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 29.000 Patenten, die für die HEVC/H.265-Technologie unerlässlich sind, sowie den VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 4.500 Patenten, die für die VVC/H.266-Technologie erforderlich sind. Das Multi-Codec Bridging Agreement des Unternehmens bietet berechtigten Lizenznehmern eine einheitliche Lizenzgebührenstruktur mit ermäßigtem Preis für Lizenznehmer, die sowohl an den Pools HEVC Advance als auch VVC Advance teilnehmen. Darüber hinaus bietet Access Advance den Video Distribution Patent Pool, eine umfassende Lizenzierungslösung für Video-Streaming-Dienste, die die Codecs HEVC, VVC, VP9 und AV1 abdeckt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.accessadvance.com.

