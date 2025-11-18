Pharma gegen KI-Stress?: Rheinmetall mit starken Ausblick, Xiaomi patzt und Mutares & Steyr

Heute sorgen chinesische Aktien für Aufsehen. Mit Baidu, PDD und Xiaomi öffnen gleich drei Konzerne ihre Bücher. Die Angst vor dem Platzen einer KI-Blase ist immer noch da! Pharma-Aktien könnten für Beruhigung sorgen!China-Aktien: Gemischte Signale aus dem Reich der Mitte Xiaomi: Zahlen bringen nicht die Wende im Kurs! Trotz der Vorlage neuer Geschäftszahlen konnte die Aktie von Xiaomi keinen nachhaltigen Aufwärtstrend initiieren. Die Anleger reagieren verhalten, und die Aktie befindet sich weiterhin in einem Abwärtssog. PDD: Zahlen in etwa wie erwartet. Der Betreiber der E-Commerce-Plattformen Pinduoduo und Temu legte Zahlen vor, die den Erwartungen der Analysten weitgehend entsprachen. …

