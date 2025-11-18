ams OSRAM liefert im dritten Quartal, was der Markt hören wollte: Umsatz und Profitabilität liegen über den eigenen Erwartungen, der freie Cashflow dreht klar ins Plus, und das fortgeführte Halbleiter-Kerngeschäft wächst - auf vergleichbarer Basis - um 9 Prozent. Trotz schwächerem US-Dollar und höherer Rohstoffpreise gelingt ein stärkeres zweites Halbjahr bei Umsatz, Ergebnis und Cash. 853 Mio. Euro Umsatz bedeuten plus zehn Prozent zum Vorquartal; die bereinigte EBITDA-Marge von 19,5 Prozent liegt punktgenau im Zielband. Dass zusätzlich ein Anlagenverkauf in Singapur positiv beitrug, zeigt: Die ...

