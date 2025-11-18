Datum der Anmeldung:
14.11.2025
Aktenzeichen:
B11-83/25
Unternehmen:
Rheinmetall Landsysteme GmbH, Südheide und KNDS Deutschland GmbH & Co. KG, München; Zusammenarbeit im Rahmen eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Entwicklung und Belieferung von Kampfpanzern
