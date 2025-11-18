Datum der Anmeldung:
14.11.2025
Aktenzeichen:
B9-110/25
Unternehmen:
Sumitomo/SMBC Aviation Capital Limited, Dublin; Apollo Global Management/Apollo Fonds New York; Brookfield/BF Takeoff Holdings LCC Kanada; Erwerb wettbewerblich erheblichen Einflusses über Sumisho Air Lease Corporation DAC, Los Angeles
Produktmärkte:
Drylease von Flugzeugen
14.11.2025
Aktenzeichen:
B9-110/25
Unternehmen:
Sumitomo/SMBC Aviation Capital Limited, Dublin; Apollo Global Management/Apollo Fonds New York; Brookfield/BF Takeoff Holdings LCC Kanada; Erwerb wettbewerblich erheblichen Einflusses über Sumisho Air Lease Corporation DAC, Los Angeles
Produktmärkte:
Drylease von Flugzeugen
© 2025 Bundeskartellamt