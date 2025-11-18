Datum der Anmeldung:
13.11.2025
Aktenzeichen:
B3-112/25
Unternehmen:
Siemens-Betriebskrankenkasse, Heidenheim (SBK); freiwillige Vereinigung nach §155 SGB V mit der BKK Voralb, Nürtingen
Produktmärkte:
Betriebskrankenkassen, gesetzliche Krankenversicherung
