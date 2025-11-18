Toronto, Ontario - 18. November 2025 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. (CSE: PMAX) (OTCQB: PWMXF) (FWB: T23) (das "Unternehmen" oder "Powermax") freut sich, den erfolgreichen Abschluss einer hochauflösenden magnetischen und radiometrischen Messung mittels Helikopter über dem unternehmenseigenen Seltenerdmetallprojekt (REE) Atikokan im Nordwesten der Provinz Ontario bekannt zu geben. Die Messung wurde von der Firma Geo Data Solutions GDS Inc. (GDS) aus Laval, Québec durchgeführt.

Überblick über die Messung

Die Messung umfasste insgesamt 1.409 Kilometer Flugstrecke und die hochauflösende Datenerfassung erfolgte mittels Magnetfeldmessung und Gammastrahlenspektrometrie. Die Fluglinien waren in Abständen von 50 Metern angeordnet, mit Verbindungslinien in Abständen von 500 Metern, was eine ausreichend genaue Abdeckung für die geologische und strukturelle Auswertung sicherstellte. Der Hubschrauber Eurocopter Astar 350BA+ flog in einer durchschnittlichen Höhe von 44 Metern über dem Gelände und orientierte sich exakt am Führungsraster (Drape Control) für eine optimale Datenqualität. Die gesamte Datenerfassung, Kalibrierung und Verarbeitung erfolgte gemäß den Leistungsanforderungen von Natural Resources Canada (NRCan) und der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) für luftgestützte Gammastrahlenspektrometrie.

Zielsetzungen und Qualität der Messung

Die Hauptziele der Messung bestanden darin, die strukturelle und lithologische Datenauswertung zu verfeinern, magnetische Entwicklungszüge abzugrenzen und Zonen mit erhöhten Kalium-, Thorium- und Uranwerten zu ermitteln; diese gelten als mögliche Indikatoren für lithologische Veränderungen oder Mineralisierungssysteme innerhalb des Metasedimentgürtels Atikokan, der Intrusionen von massiven Biotitgraniten aufweist.

Die gesamte Feldarbeit und Datenerfassung entsprach den vertraglich vereinbarten Leistungsanforderungen. Wie GDS berichtet, lagen die magnetischen Störpegel deutlich innerhalb der akzeptablen Grenzen, die GPS-Positionierung und die Drape-Following-Performance wiesen eine hohe Genauigkeit auf und die Kalibrierung der Gammastrahlenspektrometriedaten (Kalium, Uran, Thorium) lieferte konsistente und zuverlässige Ergebnisse.

Datenverarbeitung und Leistungsspektrum

Die Datenverarbeitung im Anschluss an die Flugmessung erfolgte anhand der Software Geosoft Montaj und Praga NASVD, um das Signal-Rausch-Verhältnis zu optimieren und hochauflösende Datensätze zu erstellen. Das Leistungsspektrum umfasst vollständige digitale Datenbanken, GeoTIFF-Karten und ein digitales Geländemodell im Maßstab 1:30.000 (NAD83 UTM Zone 15N). Das Unternehmen wird die Daten weiterverarbeiten und die Messergebnisse mit den historischen und aktuellen geologischen, geochemischen und strukturellen Datensätzen zusammenführen, um neue Explorationsziele für weitere Arbeiten im Feld zu definieren.

Abbildung 1: Lageplan des Claims Atikokan

Kommentar des Managements

Paul Gorman, CEO von Powermax Minerals Inc., erläutert:

"Der Abschluss dieser hochauflösenden Flugmessung ist ein wichtiger Teilerfolg im Rahmen der Erschließung unseres REE-Konzessionsgebiets Atikokan. Die Datenqualität ist hervorragend und wird uns bessere Einblicke in die strukturellen Rahmenbedingungen ermöglichen, die für die Mineralisierung in diesem wenig erforschten Teilbereich des Metasedimentgürtels Atikokan verantwortlich sind. Wir freuen uns darauf, diese geophysikalischen Ergebnisse in die laufenden geologischen Auswertungen und Folgearbeiten vor Ort einzubinden."

Nächste Schritte

Das Unternehmen wird als nächstes eine umfassende Verarbeitung und Auswertung der magnetischen und radiometrischen Datensätze in Verbindung mit den historischen Kartierungsdaten und den Ergebnissen der Probenahmen und geologischen Kartierungen des jüngsten Programms vornehmen. Dieser integrierte Ansatz wird als Orientierungshilfe für die nächste Explorationsphase dienen, in der erforderlichenfalls auch Grabungen und Diamantbohrungen im Bereich prospektiver Anomalien absolviert werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Afzaal Pirzada, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einem gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects qualifizierten Sachverständigen, geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

Paul Gorman, CEO & Direktor

E-Mail: info@powermaxminerals.com

Webseite: www.powermaxminerals.com

Tel: (416) 768-6101

Über Powermax Minerals Inc.

Powermax Minerals Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Förderung von Projekten im Bereich Seltenerdelemente konzentriert. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb des REE-Konzessionsgebiets Cameron, das drei Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von etwa 2.984 Hektar in British Columbia umfasst. Powermax hat außerdem eine Option auf den Erwerb des REE-Konzessionsgebiets Atikokan erworben, das aus 455 nicht patentierten Bergbauclaims im Nordwesten Ontarios besteht. Powermax besitzt außerdem eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Ogden Bear Lodge in Crook County, Wyoming.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen. Zu solchen Aussagen gehören unter anderem Aussagen über potenzielle Mineralisierungen, Explorationspläne, den Zeitplan für Aktivitäten und zukünftige Explorationsergebnisse. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Powermax Minerals Inc. lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktaufsichtsbehörde (wie in den CSE-Richtlinien definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

