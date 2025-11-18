Den Modulwirkungsgrad des Produkts "ZEUS 3. 0 Full Black" gibt das sächsische Photovoltaik-Unternehmen mit bis zu 23,5 Prozent an. Das Modul ist bestellbar, die voraussichtliche Lieferzeit liegt dem Webshop zufolge bei mehr als vier Monaten. Anfang September hat Heckert Solar das Modul "ZEUS 1. 1 Performance" mit bis zu 460 Watt und 23 Prozent Wirkungsgrad auf den Markt gebracht. Jetzt erweitert das Unternehmen die Modulserie um das "ZEUS 3. 0 Full Black", das demnach bis zu 480 Watt Modulleistung und einen Wirkungsgrad von bis zu 23,5 Prozent hat. Das Glas-Glas-Modul verfügt über 108 Halbzellen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...