© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Elliott steigt beim Goldriesen Barrick ein und erhöht den Druck auf eine mögliche Aufspaltung. Ein FT-Bericht deutet auf tiefgreifende Veränderungen hin - Die Aktie legt vorbörslich zu. Der aktivistische Investor Elliott Management hat eine bedeutende Beteiligung am Goldproduzenten Barrick aufgebaut. Das berichtet die Financial Times (FT) und verweist auf Personen mit Kenntnis der Vorgänge. Demnach zählt Elliott inzwischen zu den zehn größten Anteilseignern des Goldminenkonzerns, was einem Investment von mindestens rund 700 Millionen US-Dollar entsprechen dürfte. Der Einstieg fällt in eine Phase, in der Barrick trotz eines rekordhohen Goldpreises hinter den Kursgewinnen der Konkurrenz …