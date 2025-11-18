SFC Energy Aktie auf 5-Jahrestief, so wird heute getitelt. Seit die Münchener am 1. August ihre Prognose zurücknehmen mussten und die Aktie allein an diesem Tag um über 30% einbrach, gab es keine nennenswerte Gegenbewegung. Oder gar Erholung. Und heute dann der nächste Nackenschlag. An einem Tag an dem sowieso die Märkte mit tiefroten Vorzeichen eröffneten, machten es der deutsche Brennstoffzellen-Marktführer noch schlimmer. Leicht niedrigere Umsätze, weil Aufträge sich verzögerten und die negative Wechselkursentwicklung auf Eurobasis "kostete", dazu erhöhte Kosten, auch wechselkursbedingt, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...