San Francisco - Das US-Tech-Unternehmen Cloudflare hat sein Dienstagmorgen (Ortszeit) offenbar erhebliche technische Probleme - mit Auswirkungen für das Internet auf der ganzen Welt.



Cloudflare räumte öffentlich unter anderem ein, "Verfügbarkeitsprobleme" auf dem Supportportal zu haben. "Wir untersuchen das Problem", schrieb das Unternehmen mit Sitz in Kalifornien. Hintergrund seien Probleme bei "unserem Supportportal-Anbieter".



Aber offensichtlich hat auch das eigentliche Netzwerk von Cloudflare mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Auswirkungen dürften Nutzer rund um den Globus zu spüren bekommen, denn Cloudflare ist bei unzähligen Webseiten rund um den Globus gewissermaßen als "Firewall" vorgeschaltet.



Als sogenannter "Reverse-Proxy" bietet das Unternehmen an, den Datenverkehr zwischen Nutzern und Webservern zu filtern. Damit will Cloudflare Websites vor Cyberbedrohungen wie beispielsweise den sogenannten "DDoS"-Angriffen schützen, auch unerwünschte Bot-Zugriffe werden eingeschränkt. Wenn Cloudflare selbst Ausfälle hat, was relativ selten vorkommt, sind die Auswirkungen dafür für die Webseiten, die eigentlich geschützt werden sollen, erheblich.





© 2025 dts Nachrichtenagentur