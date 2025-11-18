Arm und Nvidia haben am Montag eine Partnerschaft vorgestellt, die den Markt für maßgeschneiderte Rechenzentrumsprozessoren aufmischen dürfte.Künftig können Arm-basierte CPUs nahtlos mit Nvidias KI-Beschleunigern über die neue NVLink-Fusion-Technologie verbunden werden - ein Schritt, der insbesondere Hyperscaler ansprechen soll, die eigene Chips entwickeln und ihre Infrastruktur stärker kontrollieren wollen. Die Arm-Aktie schloss den Handel bei 140 US-Dollar und lag 0,35 Prozent im Plus. Nvidia hingegen gab nach und schloss bei 186 US-Dollar, was 1,9 Prozent Minus entspricht. Offener NVLink-Standard stärkt Arm-Ökosystem Mit dem Schritt öffnet Nvidia seine NVLink-Plattform erstmals breiter …

