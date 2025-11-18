Paris / London / Zürich - Europas Börsen haben am Dienstag an den schwachen Vortag angeknüpft. Gegen Mittag notierte der EuroStoxx 50 1,27 Prozent tiefer mit 5.569,21 Punkten. Etwas besser sah es beim Schweizer SMI mit einem Minus von 0,63 Prozent auf 12.518,37 Punkte aus. Hier stützten die defensiven Schwergewichte. Der britische FTSE 100 verlor unterdessen ein Prozent auf 9.579,12 Punkte. Die Kaufzurückhaltung wurde durch Zahlen aus den USA verstärkt. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.