Halle (Saale) - Die Pläne der Stadt Halle (Saale), sich als Standort für die Konzernzentrale der Deutschen Bahn AG zu bewerben, haben es noch nicht auf den Schreibtisch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geschafft.



"Das ist eine Entscheidung, die die Deutsche Bahn zunächst einmal selber treffen muss", sagte der Kanzler am Dienstag der dts Nachrichtenagentur am Rande seines Antrittsbesuchs in Sachsen-Anhalt in Halle. Er kündigte an, da "gegebenenfalls auch mit dem Verkehrsminister mal darüber zu sprechen". Aber es sei ein Thema, welches ihn im Augenblick noch nicht beschäftige.



Die Stadt hatte am Vortag angekündigt, sich "initiativ gemeinsam mit Partnern" um den Bahn-Hauptsitz bewerben zu wollen. Weitere Details sind noch unklar, doch wer die Partner sein könnten, deutet sich schon an: Am Mittwoch sollen die Pläne vorgestellt werden, auch der Oberbürgermeister von Erfurt, Andreas Horn (CDU), wird dabei sein.





