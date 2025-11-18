Berlin (ots) -Künstliche Intelligenz ist im Alltag der meisten Menschen angekommen, allen voran ChatGPT. Das KI-Tool feiert in diesem Jahr sein dreijähriges Jubiläum. Es hilft beim Recherchieren, Lernen und Arbeiten. Gleichzeitig wachsen die Sorgen über Datenmissbrauch, Deepfakes und Falschinformationen.Welche Aufgaben werden besonders häufig an KI ausgelagert? Welche Tools nutzen die Menschen am liebsten? Wie bewerten sie ihre Beziehung zu diesen Anwendungen? Und wie wird der EU AI Act wahrgenommen, der seit diesem Jahr gilt?Die vom TÜV-Verband in Auftrag gegebene Studie liefert neue Einblicke in den Alltag mit KI. Grundlage ist eine repräsentative Forsa-Umfrage unter 1.005 Bundesbürger:innen ab 16 Jahren, die zeigt, wie Nutzer:innen Chancen, Risiken und Regulierung einschätzen.Die Ergebnisse stellen wir bei einer Online-Pressekonferenz vor, zu der wir Sie herzlich einladen.Zeit: Mittwoch, 26. November 2025, 10:00 UhrIhr Gesprächspartner: Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer TÜV-Verband e.V.Videokonferenz per Microsoft Teams: https://ots.de/8GqU6dBesprechungs-ID: 383 671 798 555Passcode: yj9o6Ah7Teilnahme per Telefon: +49 69 566081262 | Telefonkonferenz-ID: 238 681 949#Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme kurz per E-Mail an presse@tuev-verband.de. Angemeldete Teilnehmer:innen erhalten die Unterlagen der Pressekonferenz etwa 15 Minuten vor dem Start.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-320, presse@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.linkedin.com/company/tuevverband |www.x.com/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/6161070