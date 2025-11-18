Die Heckert Solar GmbH erweitert ihre ZEUS-Modulserie um das neue Solarmodul ZEUS 3.0 Full Black mit Back-Contact-Technologie. Das Modul soll höhere Erträge auf gleicher Fläche ermöglichen, besonders bei hohen Temperaturen und Teilverschattung. Back-Contact-Technologie im ZEUS 3.0 Full Black SolarmodulMit dem ZEUS 3.0 Full Black führt Heckert Solar die Weiterentwicklung seiner Back-Contact-Architektur fort. Alle elektrischen Kontakte befinden sich auf der Zellrückseite. Das erhöht die aktive Zellfläche ...

