© Foto: CFOTO - CFOTO

Alibaba startet mit einem stark aufgerüsteten Qwen-Chatbot in den Verbraucher-Markt - und verschärft damit den harten KI-Wettbewerb in China.Alibaba stellt seinen umfassend überarbeiteten Qwen-Chatbot vor und rückt damit erstmals mit voller Kraft in den Markt für Verbraucher-Künstliche-Intelligenz vor. Der Konzern präsentiert die neue Anwendung als kostenlose App und Webversion. Sie befindet sich in einer offenen Betaphase. Das Unternehmen spricht von "dem besten persönlichen KI-Assistenten mit dem leistungsstärksten Modell". Die Veröffentlichung ist ein deutlicher Bruch mit Alibabas bisheriger Strategie. Der Technologiekonzern investierte lange vor allem in KI-Lösungen für Firmenkunden und …