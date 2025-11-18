+++ Bundestag: Kleine Schritte zur Energiewende +++ Neue Norm für Stecker-PV ist beschlossen +++ Solarpaket liegt weiter auf Eis +++ Rechtsrahmen für Speicher weiter verbessert +++ Interview mit Dennis Rendschmidt von VDMA'ˆPower Systems zur Windenergie +++ Biomethan für den Wärmemarkt +++ Dies sind die Schwerpunktthemen der heute (18.11.2025) vorab digital erscheinenden Solarthemen-Ausgabe Nr. 593 vom 20.11.2025:Bundestag: Kleine Schritte zur EnergiewendeDer Bundestag hat eine Reihe von Beschlüssen ...

