Dienstag, 18.11.2025
Skyharbour übernimmt 100% Russell Lake - Startschuss für die nächste Uran-Rally?
WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
Xetra
18.11.25 | 14:31
108,35 Euro
-5,16 % -5,90
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
STOXX Europe 600
EURO STOXX 50
1-Jahres-Chart
SIEMENS ENERGY AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SIEMENS ENERGY AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
107,75107,8514:47
107,85107,9514:47
18.11.2025 14:21 Uhr
18.11.2025 14:21 Uhr
Siemens Energy AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Siemens Energy AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Siemens Energy AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

München (pta000/18.11.2025/13:45 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                 Dr. Andreas Feldmüller 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status           Aufsichtsrat 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                 Siemens Energy AG 
b)      LEI                 5299005CHJZ14D4FDJ62 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Aktie 
       Art des Instruments 
        Kennung               DE000ENER6Y0 
b)      Art des Geschäfts          Sonstiges 
                           Anspruch auf Erhalt von 816 Siemens Energy-Aktien im Zusammenhang 
                          mit einem Siemens Energy-Aktienprogramm 
                           Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms 
c)      Preis(e)               Volumen 
        nicht bezifferbar          nicht bezifferbar 
d)      Aggregierter Preis          Aggregiertes Volumen 
        nicht bezifferbar          nicht bezifferbar 
e)      Datum des Geschäfts         14.11.2025 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts          Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1763469900635 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2025 07:45 ET (12:45 GMT)

© 2025 Dow Jones News
