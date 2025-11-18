Der Chemieriese BASF arbeitet weiter daran, den industriebedingt hohen CO2-Ausstoß in den kommenden Jahren zu verringern. Zu diesem Zweck hat man sich in den USA für ein bestimmtes Projekt nun mit dem Energieriesen ExxonMobil zusammengeschlossen. Demnach wollen die beiden Unternehmen die Technologie für emissionsarmen Wasserstoff weiterentwickeln. So wollen BASF und ExxonMobil im texanischen Baytown eine Demonstrationsanlage errichten. In dieser soll die sogenannte Methanpyrolyse-Technologie im ...

