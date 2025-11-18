Anzeige
Mehr »
Dienstag, 18.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Skyharbour übernimmt 100% Russell Lake - Startschuss für die nächste Uran-Rally?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Asset Standard
18.11.2025 14:30 Uhr
171 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Kornelius Purps (antea): Ist die Bundesregierung zu optimistisch?

14.11.2025 -

Ist die Bundesregierung zu optimistisch?

Achtung, jetzt kommt ein Ohrwurm: "Wann wird's mal wieder richtig Sommer?" fragte Rudi Carrell vor ziemlich genau fünfzig Jahren. 1975 befand sich die Bundesrepublik in einer Wirtschaftskrise und Rudi Carrell hätte mit gleicher Tonfolge auch fragen können, "Wann gibt's mal wieder richtig Wachstum?" Diese Frage ist auch heute wieder in aller Munde, nachdem die "Wirtschaftsweisen" am Mittwoch eine deutlich schwächere Konjunkturprognose abgegeben haben als es die Bundesregierung in ihren Planungen zugrunde legt. Wem soll man glauben? Und welche Folgen muss man für die Steuereinnahmen befürchten?

Klicken Sie hier, um den vollständigen Beitrag zu lesen.

© 2025 Asset Standard
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.