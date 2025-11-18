Kornelius Purps (antea): Ist die Bundesregierung zu optimistisch?

14.11.2025 -

Ist die Bundesregierung zu optimistisch?

Achtung, jetzt kommt ein Ohrwurm: "Wann wird's mal wieder richtig Sommer?" fragte Rudi Carrell vor ziemlich genau fünfzig Jahren. 1975 befand sich die Bundesrepublik in einer Wirtschaftskrise und Rudi Carrell hätte mit gleicher Tonfolge auch fragen können, "Wann gibt's mal wieder richtig Wachstum?" Diese Frage ist auch heute wieder in aller Munde, nachdem die "Wirtschaftsweisen" am Mittwoch eine deutlich schwächere Konjunkturprognose abgegeben haben als es die Bundesregierung in ihren Planungen zugrunde legt. Wem soll man glauben? Und welche Folgen muss man für die Steuereinnahmen befürchten?