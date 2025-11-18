Kundinnen der hylane GmbH können ab Anfang 2026 an ausgewählten Stationen der H2 Mobility Deutschland GmbH & Co. KG für rund 8 Euro netto/kg Wasserstoff tanken. Das Modell soll die Wirtschaftlichkeit von Brennstoffzellen-Lkw im schweren Straßengüterverkehr deutlich verbessern. Preisvorteil für Wasserstoff-Lkw ab 2026Ab dem 1. Januar 2026 tanken hylane-Kunden an ausgewählten H2 Mobility-Tankstellen Wasserstoff für rund 8 Euro netto pro Kilogramm. Dies ist möglich dank vertraglich vereinbarter Abnahmemengen, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.