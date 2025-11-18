TORONTO, ON, 18. November 2025 / IRW-Press / NetraMark Holdings Inc. (das "Unternehmen" oder "NetraMark") (CSE: AIAI) (OTCQB: AINMF) (FWB: PF0), ein führendes Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI), das mit Hilfe KI-gestützter Präzisionsanalytik einen Wandel bei klinischen Studien in der Pharmabranche einleitet, hat heute bekannt gegeben, dass es vier Verträge mit einem internationalen Marktführer der Pharmabranche unterzeichnet hat, um diesen mit modernen KI-Analysen bei seinen zahlreichen klinischen Studien der späten Phase zu unterstützen.

Gemäß den Vertragsbedingungen wird die von NetraMark entwickelte Plattform NetraAI auf klinische Daten aus vier zulassungsrelevanten Studien angewendet, um Teilpopulationen (Untergruppen) von Patienten zu ermitteln und zu charakterisieren, die das Ansprechen auf die Behandlung, das Ansprechen auf Placebo sowie die Gesamtvariabilität der Studie positiv beeinflussen. Ziel dieser Arbeit ist es, das Verständnis komplexer Patientengruppen zu verbessern.

"Mit der Unterzeichnung dieser vier Verträge wird unsere bereits bestehende Zusammenarbeit mit einem führenden Pharmaunternehmen nochmals erheblich erweitert", so George Achilleos, Chief Executive Officer von NetraMark. "Unser NetraAI-System zielt darauf ab, aus komplexen, heterogenen klinischen Datensätzen erklärbare Erkenntnisse zu gewinnen, damit Sponsoren ihre Patientenpopulationen besser verstehen und fundiertere Entwicklungsentscheidungen treffen können."

Im Rahmen der entsprechenden Initiativen wird NetraMark Analysen zu mehreren Studien durchführen, in denen es darum geht:

- erklärbare Teilpopulationen zu ermitteln, mit denen Behandlungs- und Placebo-Reaktionsmuster charakterisiert werden können;

- klinische und demographische Variablen, welche die Variabilität im Outcome von Studien beeinflussen, mengenmäßig zu erfassen.

In jeder der vier Studien wird NetraAI zum Einsatz kommen. NetraAI ist ein mathematisch erweitertes KI-System, das in der Lage ist, Untergruppen mit hoher Wirkung aus komplexen Datensätzen "herauszufiltern", ohne sich auf undurchsichtige "Black-Box"-Modelle zu stützen. Diese Möglichkeit der Auswertung ist unerlässlich, um den sich wandelnden Erwartungen der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde (FDA) hinsichtlich erklärbarer KI-Methoden in der klinischen Entwicklung gerecht zu werden.

Die Verträge wurden im Rahmen eines bestehenden Dienstleistungs-Rahmenvertrags (Master Services Agreement) abgeschlossen und zeugen vom anhaltenden Engagement und Vertrauen des Sponsors in die Technologie von NetraMark; es handelt sich hier auch um neue eigenständige Projekte.

Über NetraAI

Im Gegensatz zu anderen KI-basierten Methoden wurden bei der Entwicklung von NetraAI Fokusmechanismen berücksichtigt, die kleine Datensätze in erklärbare und nicht erklärbare Teilmengen unterteilen. Nicht erklärbare Teilmengen sind Sammlungen von Patienten, die aufgrund schwacher Korrelationen mit den entsprechenden Variablen zu suboptimalen überangepassten Modellen und ungenauen Erkenntnissen führen können. NetraAI nutzt die erklärbaren Teilmengen, um Erkenntnisse und Hypothesen abzuleiten (einschließlich Faktoren, die sich einerseits auf die Behandlung und auf Placeboreaktionen und andererseits auf Nebenwirkungen auswirken) und so Möglichkeiten zu schaffen, um die Erfolgschancen einer klinischen Studie zu steigern. Viele andere KI-Methoden verfügen nicht über diese Fokusmechanismen und ordnen jeden Patienten einer bestimmten Klasse zu, was häufig zu einer "Überanpassung" führt. Dadurch werden essenzielle Informationen überlagert, die zur Verbesserung der Erfolgschancen einer Studie hätten genutzt werden können.

Über NetraMark

NetraMark ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Lösungen für generative künstliche Intelligenz (Gen AI) und maschinelles Lernen (ML) für die Pharmaindustrie konzentriert. Das Produktangebot des Unternehmens basiert auf einem neuartigen topologiebasierten Algorithmus, der in der Lage ist, Patientendatensätze in Teilmengen von Personen zu zerlegen, die gleichzeitig anhand mehrerer Variablen stark miteinander verbunden sind. Dadurch kann NetraMark je nach Charakter und Größe der Daten eine Vielzahl von ML-Methoden verwenden, um die Daten in leistungsstarke intelligente Daten umzuwandeln, die herkömmliche KI/ML-Methoden aktivieren. Das Ergebnis ist, dass NetraMark mit viel kleineren Datensätzen arbeiten und Krankheiten genau in verschiedene Typen unterteilen sowie Patienten hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit gegenüber Medikamenten und/oder der Wirksamkeit der Behandlung genau klassifizieren kann.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie in den öffentlich zugänglichen Dokumenten des Unternehmens, die auf dem System for Electronic Document Analysis and Retrieval+ (SEDAR+) hinterlegt sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Dazu zählen unter anderem Aussagen über die Fähigkeit der Technologie des Unternehmens, Patientensubgruppen und Behandlungs- und Placebo-Reaktionsmuster aufzudecken und zu charakterisieren, erklärbare Erkenntnisse zu generieren, um Patientenpopulationen besser zu verstehen und fundierte Entwicklungsentscheidungen zu treffen, die Behandlungsreaktion, die Placebo-Reaktion und die Gesamtvariabilität der Studien zu verbessern, komplexe Patientengruppen zu verstehen und klinische und demografische Variablen zu quantifizieren, die die Variabilität der Studienergebnisse beeinflussen; die Fähigkeit von NetraAI, die Erwartungen der FDA an KI-Methoden in der klinischen Entwicklung zu erfüllen, sowie die aktuellen internen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen von NetraMark und die Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Informationen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "erwarten", "wahrscheinlich", "kann", "wird", "sollte", "beabsichtigen", "vorhersehen", "potenziell", "vorgeschlagen", "schätzen" und anderen ähnlichen Begriffen, einschließlich negativer und grammatikalischer Variationen davon, oder an Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können", "würden" oder "werden", oder an Diskussionen über Strategien zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören Schätzungen, Pläne, Erwartungen, Meinungen, Prognosen, Projektionen, Ziele, Leitlinien oder andere Aussagen, die keine Tatsachenaussagen sind. Bei den zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Erwartungen, die bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt NetraMark keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist für NetraMark nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen. Bei der Betrachtung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten die Leser die Risikofaktoren und andere vorsorgliche Aussagen berücksichtigen, die in den Unterlagen aufgeführt sind, die wir bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca einreichen, einschließlich unseres Lageberichts (Management's Discussion and Analysis) für das am 30. September 2024 zu Ende gegangene Jahr. Diese Risikofaktoren und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

