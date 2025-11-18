Bernecker App

Der aktivistische Hedgefonds Elliott Management hat einen Anteil von mindestens 1 Mrd. CAD an unserem Depotwert Barrick Mining aufgebaut. Elliott befürwortet Gerüchten zufolge die Spekulationen, dass Barrick eine Aufspaltung in Betracht ziehen könnte. Wie das im Einzelnen aussehen könnte erklären wir im Aktionärsbrief und in der Actien-Börse in dieser Woche. Elliott ist im Goldminensektor kein Unbekannter. Im Jahr 2022 kündigte Kinross Gold nach "konstruktiven Gesprächen" mit Elliott Management ein erweitertes Aktienrückkaufprogramm an. Auch bei Anglo American ist Elliott an Bord.PS: Wer solche Entwicklungen zeitnah und regelmäßig verfolgen möchte, dem empfehle ich unsere kostenlose. Dort erhalten Sie alle Einschätzungen, Updates und Marktbeobachtungen direkt aufs Smartphone. Auch Beiträge wie diese sind dort jederzeit abrufbar.Ihr Volker Schulz (