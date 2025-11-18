Der Spezialglashersteller hat das neue Produkt namens Exos zusammen mit Azur Space Solar Power entwickelt. Schott zufolge bietet es eine verbesserte Strahlungsbeständigkeit und optimierte optische Eigenschaften und ist mit einer Vielzahl von Solarzellentypen kompatibel. Kommunikation, Navigation, Erdbeobachtung - Satelliten spielen in vielen Bereichen eine wichtige Rolle und sind dafür auf Solarenergie angewiesen. Die Bedingungen im Orbit sind allerdings rau. Um Photovoltaik-Zellen vor Belastungen wie ultravioletter Strahlung, atomarem Sauerstoff, geladenen Teilchen oder extremen Temperaturwechseln ...

